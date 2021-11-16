Аналитик Бодрова прокомментировала динамику курса биткоина

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала динамику курса биткоина.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что курс может потерять ещё 5—7% из-за введения в Соединённых Штатах новых правил отчётности для криптоброкеров и операторов, работающих с криптовалютой.

Как отметила Бодрова, пока опасения обнаружения теневых сделок и капитала, который необходимо «отмыть», ведут цены на криптовалюту вниз.

«На криптовалютном рынке есть примерно 15—20% сделок, которые хотелось бы оставить в тени, в ряде альткоинов такие сделки занимают почти весь объём», — пояснила она.

Со своей стороны, экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в беседе с радио Sputnik связал снижение курса с обновлением.

«Я так понимаю, есть определённые технологические проблемы в новой модификации протокола биткоина, но это вопросы житейские, они будут решаться разработчиками», — сказал он.

Как прогнозирует эксперт, инфляция в США в будущем приведёт к повышению курса биткоина.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.