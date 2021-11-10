Аналитик Деев прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.

«Взлёт всего крипторынка обеспечил запуск биржевого фонда по торговле криптовалютами в США. Скоро будут запущены ещё два. Инвесторы активно стали вкладываться в эти бумаги, что и обеспечило рост биткоина, «эфира» и всего рынка, чья капитализация превысила $3 трлн», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, вполне вероятно, что биткоин уже в ближайшие дни преодолеет отметку $70 тыс., а до Нового года при сохранении позитива может дойти до $100 тыс.

«В Morgan Stanley утверждают, что справедливая цена биткоина, если удастся снизить его волатильность, в следующем году будет составлять $73 тыс. с потенциалом роста до $100 тыс.», — сказал Деев.

По его словам, даже крупнейшие мировые банки уже признают значимость криптовалют и постепенно наращивают вложения в такие активы.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.