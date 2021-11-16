Политолог Мезюхо объяснил призыв Витренко к США ввести санкции против «дочки» Nord Stream 2 AG
- РИА Новости
«Заявление Витренко связано не только с позицией Украины по вопросам российских поставок энергоресурсов в Европу, но и с личными политическими выгодами управленца. К Витренко в украинском обществе масса вопросов, а в украинском политикуме его не раз обвиняли в некомпетентности и в провальности работы на высоком посту», — подчеркнул Мезюхо.
По словам политолога, Витренко своими антироссийскими заявлениями показывает, что «находится в тренде русофобской риторики и оправдывается за свои собственные неудачи».
Ранее Витренко призвал США ввести санкции против создаваемой в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG.
По мнению главы украинской компании, соответствующие ограничительные меры должны действовать до тех пор, пока Россия «не перестанет использовать газ как оружие» и будет действовать «по европейским правилам».