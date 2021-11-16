Пять городов Украины останутся без газа после запуска «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«В результате (запуска газопровода. — RT) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится», — отметили в компании.
Также сообщается, что существует риск того, что украинский маршрут «окончательно потеряет транзитные объёмы российского газа».
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что украинская сторона лишится виртуального реверса после запуска газопровода «Северный поток — 2».