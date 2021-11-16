Цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $1002 за 1 тыс. куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe, компания «Газпром» возобновила активную закачку газа в европейские ПХГ.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.