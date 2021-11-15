Товарооборот Нижегородской области со странами АТЭС вырос на 20%

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Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличился на 20% за девять месяцев текущего года.
Товарооборот Нижегородской области со странами АТЭС вырос на 20%
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Отмечается, что объём товарооборота составил более $1,2 млрд — это 18% от всего внешнеторгового оборота региона.

В числе торговых партнёров области — Китай, Республика Корея, Индонезия, Япония и США.

Как ранее сообщала НСН, товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос на 27,9% в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $42,1 млрд.

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