Объём экспорта Подмосковья в 2021 году вырос на 44%

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В Мининвесте Московской области сообщили, что экспорт продукции региона увеличился на 44% за январь — август текущего года и превысил $6 млрд.
Объём экспорта Подмосковья в 2021 году вырос на 44%
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Это самые высокие показатели на этом временном отрезке, и, если интенсивность международных связей сохранится, 2021 год станет рекордным по экспорту для региона», — подчеркнула глава ведомства Екатерина Зиновьева.

В числе ключевых импортёров — Казахстан, Белоруссия, Китай, Германия и США.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.

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