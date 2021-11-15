Объём экспорта Подмосковья в 2021 году вырос на 44%

В Мининвесте Московской области сообщили, что экспорт продукции региона увеличился на 44% за январь — август текущего года и превысил $6 млрд.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Это самые высокие показатели на этом временном отрезке, и, если интенсивность международных связей сохранится, 2021 год станет рекордным по экспорту для региона», — подчеркнула глава ведомства Екатерина Зиновьева.

В числе ключевых импортёров — Казахстан, Белоруссия, Китай, Германия и США.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.