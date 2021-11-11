Товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос почти на 30% в 2021 году

Товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос на 27,9% в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $42,1 млрд.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Торговля Москвы со странами блока достаточно сбалансированная: на экспорт в страны БРИКС приходится около $20 млрд, на импорт — порядка $22 млрд», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что наибольший интерес в структуре товарооборота Москвы и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны.

«Если в январе — августе 2019 года он составлял $1,23 млрд, то в аналогичном периоде этого года он достиг уже $1,5 млрд, демонстрируя рост в 3% к прошлому году и 22% к первым восьми месяцам 2019 года», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.