В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 5 ноября составили $622,1 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 5 ноября составили $622,1 млрд, сократившись за неделю на $1,1 млрд, или на 0,2%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года.