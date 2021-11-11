В ЦБ назвали объём международных резервов России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 5 ноября составили $622,1 млрд, сократившись за неделю на $1,1 млрд, или на 0,2%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее в Министерстве финансов России рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года.