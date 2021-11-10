Глава РЭЦ Никишина рассказала о российском экспорте

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина рассказала, насколько широк охват стран, в которые отечественные производители поставляют свои товары.

Об этом она поведала в эфире НТВ.

«Если говорить про страны, объём экспорта которых превышает $1 млрд в год, то у нас 40 таких стран. То есть мы не зацикливаемся на какой-то одной стране. Если говорить в целом про распределение нашего экспорта географически, то где-то одна четвёртая часть нашего экспорта уходит в страны Европы, Западной и Восточной Европы. Четверть нашего экспорта уходит в страны СНГ. И где-то треть нашего экспорта — это страны азиатские», — сказала Вероника Никишина.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.