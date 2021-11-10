Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе на открытии торгов в среду, 10 ноября, опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $791,6 за 1 тыс. куб. м — или €66 за МВт ч.

Утром 10 ноября прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию выросла на четверть — до 1,1 млн кубометров в час. Накануне «Газпром» начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

Также 8 ноября глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» нарастил транзит газа в ЕС через Украину до 88 млн куб. м.

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