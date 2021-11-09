Крым экспортировал продукцию АПК в 11 стран в 2021 году

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Крым экспортировал продукцию агропромышленного комплекса в 11 стран в 2021 году.
Крым экспортировал продукцию АПК в 11 стран в 2021 году
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С начала 2021 года объём экспорта сельхозпродукции составил $14,2 млн (чуть более 1 млрд рублей) из планируемых $12 млн», — заявил заместитель председателя Совета министров республики, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

По его словам, основными потребителями стали Украина и Китай. Также продукцию экспортировали в Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, Израиль и Сербию.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев.

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