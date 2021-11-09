Экономист прокомментировал рост стоимости биткоина

Экономист Андрей Колганов в беседе с RT прокомментировал рост стоимости биткоина.

«Высокий спрос на криптовалюту связан с опасениями игроков на фондовом рынке относительно того, что возможны резкая дестабилизация фондового рынка и падение фондовых индексов в ближайшей перспективе. В связи с этим часть игроков вкладываются в такие рискованные активы, как криптовалюта», — сказал эксперт.

По его словам, не стоит забывать, что «биткоин — это в первую очередь спекулятивный актив».

«Не стоит искать особенные фундаментальные основания под движением криптовалют, потому что, в отличие от акций, облигаций и фьючерсов, за биткоином не стоит реальных активов. Поэтому здесь его движение связано с позицией игроков на фондовом рынке, которые стремятся заработать на колебаниях цен», — заключил Колганов.

Ранее биткоин в ходе торговой сессии вырос на 4,97% и достиг отметки $68,519 тыс.