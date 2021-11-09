Ещё несколько предприятий Москвы получат свыше 77 млн рублей субсидий

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы компенсируют шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, ещё двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

Как сообщает НСН, общая сумма поддержки превысит 77 млн рублей.

«В числе получателей субсидий — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении ещё пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 млн рублей», — отметил заммэра.

По его словам, промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи. В их числе — возмещение части затрат по лизингу, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования, техническое присоединение к инженерным сетям.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов.