Ещё несколько предприятий Москвы получат свыше 77 млн рублей субсидий
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Как сообщает НСН, общая сумма поддержки превысит 77 млн рублей.
«В числе получателей субсидий — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении ещё пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 млн рублей», — отметил заммэра.
По его словам, промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи. В их числе — возмещение части затрат по лизингу, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования, техническое присоединение к инженерным сетям.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов.