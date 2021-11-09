Промышленный экспорт Удмуртии увеличился в три раза за девять месяцев
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
По словам Мантурова, рост индекса промышленного производства в регионе за девять месяцев 2021 года вырос на 101% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Основными отраслями промышленности в Удмуртии являются машиностроение, металлообработка и радиоэлектронная промышленность.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.