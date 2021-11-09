В Госдуме прокомментировали основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Она отметила, что в основном речь идёт о справках об обучении из иностранных образовательных организаций.
«К сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — приводит РИА Новости её заявление.
По её словам, выплаты будут возобновлены сразу после устранения этой проблемы.
Ранее в Пенсионном фонде России напомнили о ряде случаев, при которых гражданин может перестать получать пенсию.