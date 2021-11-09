В Госдуме прокомментировали основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире «Дума ТВ» сообщила, что причинами приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок.
В Госдуме прокомментировали основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Она отметила, что в основном речь идёт о справках об обучении из иностранных образовательных организаций.

«К сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — приводит РИА Новости её заявление.

По её словам, выплаты будут возобновлены сразу после устранения этой проблемы.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили о ряде случаев, при которых гражданин может перестать получать пенсию.

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