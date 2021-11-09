Стоимость биткоина обновила исторический максимум

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Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше $67 тысяч.
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
  • Reuters
  • © Edgar Su

На бирже Binance биткоин рос в цене на 7,5 %  до $67,63 тысячи.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 7,29% — до $67,6 тысячи. 

Ранее сообщалось, что общая стоимость всех криптовалют мира впервые превысила $3 трлн.

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