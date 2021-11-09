Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше $67 тысяч.
- Reuters
- © Edgar Su
На бирже Binance биткоин рос в цене на 7,5 % до $67,63 тысячи.
По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 7,29% — до $67,6 тысячи.
Ранее сообщалось, что общая стоимость всех криптовалют мира впервые превысила $3 трлн.
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