Эксперт прокомментировал рост стоимости газа в Европе на 8%

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Спрос на газ в Европе будет устойчиво высоким при нехватке СПГ — это и поддерживает цены на топливо на высоком уровне, заявил главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.
Эксперт прокомментировал рост стоимости газа в Европе на 8%
  • AP

В беседе с Pravda.Ru он отметил, что Европа в ближайшее время пройдёт пик зимнего отопительного сезона, что является причиной устойчивого высокого спроса на газ в регионе.

«Ситуация в мире радикально не изменилась. По-прежнему наблюдается нехватка СПГ и в Азии, и в Европе, особенно в Европе, что и продолжает поддерживать цены на высоком уровне», — утверждает собеседник издания.

По мнению Громова, цена на газ в пределах $600-700 за 1 тыс. куб. м. продержится по меньшей мере до марта 2022 года.

По данным биржи ICE, стоимость топлива в Европе на открытии торгов 8 ноября поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м.

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