В Удмуртии экспорт товаров АПК вырос на 11% за год

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В Удмуртии экспорт товаров АПК вырос на 11% по сравнению с прошлым годом и достиг $0,44 млрд.
В Удмуртии экспорт товаров АПК вырос на 11% за год
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Об этом сообщает udm-info.ru.

С начала текущего года объём продажи продукции агропромышленного комплекса Удмуртии в другие страны составил $4,39 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 11,1%. В 2020 году экспорт составлял $3,95 млн, отметили в региональном Минсельхозе.

«Ожидается, что по итогам 2021 года объём агроэкспорта составит $6,0 млн. Тем самым темп роста, достигнутый за последнюю пятилетку, составит 20%», — пояснили в ведомстве.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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