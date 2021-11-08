Песков заявил, что для запуска «Северного потока — 2» потребуется определённое время

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Определённых сроков по запуску газопровода «Северный поток — 2» пока нет, ввод в эксплуатацию потребует времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что для запуска «Северного потока — 2» потребуется определённое время
  • Reuters

«Безусловно, на это потребуется определённое время, и здесь главное — терпеливо, что называется, ждать», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в ситуации с одобрением «Северного потока — 2».

Песков подчеркнул, что газопровод сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

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