Эксперт Панов прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой в России

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов оценил вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в стране.

В комментарии сайту «Аргументы и факты» он отметил, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки действительно существует, что следует из заявлений главы Центробанка России.

«В то же время всё будет зависеть от замедления или ускорения темпов инфляции: в случае превышения годовых значений уровня 8%, скорее всего, последует увеличение ключевой ставки ещё на 50—75 базисных пунктов», — утверждает Панов.

Уровень годовой инфляции в России впервые с начала 2016 года превысил 8%. Эксперты связывают это с комплексом внутренних и внешних факторов.

В декабре планируется последнее в 2021 году заседание ЦБ России по ключевой ставке.