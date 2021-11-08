Эксперт Панов прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой в России
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- РИА Новости
В комментарии сайту «Аргументы и факты» он отметил, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки действительно существует, что следует из заявлений главы Центробанка России.
«В то же время всё будет зависеть от замедления или ускорения темпов инфляции: в случае превышения годовых значений уровня 8%, скорее всего, последует увеличение ключевой ставки ещё на 50—75 базисных пунктов», — утверждает Панов.
Уровень годовой инфляции в России впервые с начала 2016 года превысил 8%. Эксперты связывают это с комплексом внутренних и внешних факторов.
В декабре планируется последнее в 2021 году заседание ЦБ России по ключевой ставке.