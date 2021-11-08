Московский международный финансово-экономический форум пройдёт 18 ноября

Московский международный финансово-экономический форум состоится 18 ноября. Его тема — «Строить мосты, а не стены. Деловая Евразия в новой реальности».

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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», организатором мероприятия является Финансово-бизнес ассоциация евро-азиатского сотрудничества. Форум пройдёт при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Евразийской экономической комиссии, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Международного экономического сената Берлина и Международного конгресса промышленников и предпринимателей. Запланированы пленарная сессия, а также три параллельные отраслевые панельные сессии. Участники обсудят цифровизацию промышленности, валютно-финансовое обеспечение трансграничного партнёрства и другие вопросы. Ранее сообщалось, что подведены итоги Евразийского экономического форума.