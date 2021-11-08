Московский международный финансово-экономический форум пройдёт 18 ноября
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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», организатором мероприятия является Финансово-бизнес ассоциация евро-азиатского сотрудничества.
Форум пройдёт при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Евразийской экономической комиссии, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Международного экономического сената Берлина и Международного конгресса промышленников и предпринимателей.
Запланированы пленарная сессия, а также три параллельные отраслевые панельные сессии.
Участники обсудят цифровизацию промышленности, валютно-финансовое обеспечение трансграничного партнёрства и другие вопросы.
Ранее сообщалось, что подведены итоги Евразийского экономического форума.