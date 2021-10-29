Подведены итоги Евразийского экономического форума

Стали известны итоги Евразийского экономического форума, который завершился в Вероне. Площадка объединила гостей из 28 стран.

На сессиях и панельных дискуссиях выступили более 80 спикеров и докладчиков.

Организаторы — Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и ассоциация «Познаём Евразию», соорганизаторы — Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Гостями и участниками форума стали бывший премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, председатель правления, член совета директоров НОВАТЭКа Леонид Михельсон, президент РСПП Александр Шохин.

«Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время. Сегодня людям как никогда важно собираться вместе и поднимать дискуссии, беседы о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться в последнее время. Верона по праву стала таким центром объединения, восстановления деловой активности в Европе», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, форум зарекомендовал себя как крупная и авторитетная дискуссионная площадка, у которой уже есть богатое настоящее и которую ждёт большое будущее.

Во время двухдневной деловой программы обсуждался широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии.

Ранее стали известны даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году. Он состоится 5—8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.