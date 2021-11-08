В Москве рассказали об объёмах несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра отметил, что Москва на сегодняшний день — лидер среди российских регионов по объёмам поставок ННЭ. Так, на долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта.

«Большую часть поставок занимают промышленные товары, и интерес к ним ежегодно растёт: в 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1% по отношению к прошлому году, и на 27,3% — к 2019-му. В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил $17,77 млрд, а экспорт агропромышленного комплекса (АПК) — $2,36 млрд», — рассказал Ефимов.

Московскую продукцию поставляют в 180 стран мира. Большую часть экспорта составляют механическое и медицинское оборудование, косметические средства и комплектующие к автотехнике.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.