В Москве рассказали об объёмах несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.
В Москве рассказали об объёмах несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Заммэра отметил, что Москва на сегодняшний день — лидер среди российских регионов по объёмам поставок ННЭ. Так, на долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта.

«Большую часть поставок занимают промышленные товары, и интерес к ним ежегодно растёт: в 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1% по отношению к прошлому году, и на 27,3% — к 2019-му. В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил $17,77 млрд, а экспорт агропромышленного комплекса (АПК) — $2,36 млрд», — рассказал Ефимов.

Московскую продукцию поставляют в 180 стран мира. Большую часть экспорта составляют механическое и медицинское оборудование, косметические средства и комплектующие к автотехнике.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить