Греф считает маловероятным риск стагфляции

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что риск стагфляции в мире не очень велик, так как главная причина ускорения инфляции заключается в опережающем ожидания восстановлении глобальной экономики.

«Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик... Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление», — сказал он в интервью РИА Новости.

Среди причин инфляции Греф выделил взлетевший спрос на чипы, рост цен на энергоносители, которые провоцируют повышение стоимости сельскохозяйственной продукции, и нарушение технологических цепочек из-за пандемии.

«Россия — часть глобальной экономики. Если во всём мире растут цены, нам не спрятаться от этого. Мы считаем, что к середине следующего года мировая экономика сумеет адаптироваться к новым условиям и динамика цен нормализуется», — заключил он, добавив, что при этом инфляционные риски сохранятся.

В Росстате ранее отметили ускорение инфляции до 1,11% в месячном выражении.