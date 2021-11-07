Аналитик Юшков прокомментировал слова Тимошенко об упущенной Украиной возможности купить дешёвый газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища газом, купленным по минимальной цене, но не сделала этого.

Как объяснил Юшков, на Украине сейчас образовалась «собственная некая биржа», и власти страны пытаются создавать либеральную модель рынка, копируя её с европейской.

«Но если в Европе есть множество производителей и поставщиков из других стран и всё это торгуется на бирже (и это и есть те самые спотовые рынки, то есть рынки краткосрочных контрактов), то на Украине, конечно, огромного пула поставщиков нет. Там несколько компаний газ производят, из-за рубежа закупается газ, но, по сути, предложение всё одно и то же. Все просто берут российский же газ, европейские посредники перепродают украинским компаниям», — добавил эксперт.

Он отметил, что текущая добыча газа на Украине и так частично закачивалась в подземные хранилища.

При этом Юшков подчеркнул, что всю текущую добычу невозможно закачать в подземные хранилища, потому что она идёт на потребление.

«Фактически весь 2021 год газ в Европе стоил дорого, именно поэтому Украина и не закупила его в большом объёме, не закачала в свои подземные хранилища и плохо подготовилась к отопительному сезону», — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Юшкова, у Украины на начало отопительного сезона было 18 млрд куб. м газа в хранилище, но на самом деле 4 млрд из них принадлежит иностранным трейдерским компаниям, которые не собираются оставлять их для украинского рынка.

«Они закачали в украинские подземные хранилища для того, чтобы в разгар зимы, в морозы, когда в Европе будет газ ещё дороже стоить на споте, достать его из украинских подземных хранилищ и отправить в Европу, продать и заработать. Поэтому на самом деле для украинского внутреннего рынка газа фактически меньше 14 млрд куб. м, а это очень мало. Поэтому, действительно, Украина не подготовилась. Поэтому Тимошенко, с одной стороны, какую-то полуправду говорит, а с другой стороны, откровенно манипулирует цифрами — ниоткуда ничего не могли взять по дешёвке», — заключил собеседник RT.

Ранее Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища газом, купленным по минимальной цене, но не сделала этого.

По её мнению, данных объёмов достаточно, чтобы без сложностей обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.