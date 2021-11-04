Новак: цена нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке
- © Jose Luis Stephens / EyeEm
- Gettyimages.ru
«Сегодняшняя цена в районе $80 объективно отражает текущую ситуацию на рынке. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Он также анонсировал встречу в рамках ОПЕК+ 1 декабря.
По его словам, в ходе переговоров стороны обсудят текущую ситуацию, баланс спроса и предложения и решения на январь 2022 года.
Новак ранее спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года.