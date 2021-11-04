Новак: цена нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цена на нефть на уровне $80 долларов за баррель объективно отражает ситуацию на мировом энергетическом рынке.
Новак: цена нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке
  • © Jose Luis Stephens / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Сегодняшняя цена в районе $80 объективно отражает текущую ситуацию на рынке. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он также анонсировал встречу в рамках ОПЕК+ 1 декабря.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудят текущую ситуацию, баланс спроса и предложения и решения на январь 2022 года.

Новак ранее спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года.

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