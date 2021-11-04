Объём экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы вырос на 14,3% за январь — июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $15,9 млрд.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Доля столицы в общероссийском объёме экспорта по данному направлению — более 27%.

«Каждый четвёртый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медтехника.

«По итогам января — июля 2021 года объём поставок составил $251,06 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму объём экспорта сельхозпродукции превысил $12 млн.