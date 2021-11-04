Специалист дал прогноз по курсу рубля после праздников

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал прогноз по курсу рубля после праздников.

«Сначала вспомним, что рубль — самая крепкая валюта развивающихся рынков. Это обусловлено тем, что российская экономика восстанавливается, в том числе и экспорт, а рост денежной массы замедлился. ВВП за год вырос на 10,5%. Долговая нагрузка остаётся низкой», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Ващенко, после праздников будет отыгрываться динамика на внебиржевом рынке, и в фокусе — заседание ОПЕК. Как отметил Ващенко, нефть в последнее время корректируется.

«Не исключено, что для равновесия на рынке потребуется увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки уже в 2022 году. Если ОПЕК промедлит с решением, то цена на нефть пойдёт наверх», — пояснил он.

Как считает эксперт, курс доллара после выходных может торговаться в боковом диапазоне, 70—73 рубля, а курс евро сохранится в коридоре 81,50—83,50.

Ранее доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» назвал факторы, поддерживающие курс рубля.