Специалист дал прогноз по курсу рубля после праздников

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Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал прогноз по курсу рубля после праздников.
Специалист дал прогноз по курсу рубля после праздников
  • Reuters

«Сначала вспомним, что рубль — самая крепкая валюта развивающихся рынков. Это обусловлено тем, что российская экономика восстанавливается, в том числе и экспорт, а рост денежной массы замедлился. ВВП за год вырос на 10,5%. Долговая нагрузка остаётся низкой», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Ващенко, после праздников будет отыгрываться динамика на внебиржевом рынке, и в фокусе — заседание ОПЕК. Как отметил Ващенко, нефть в последнее время корректируется.

«Не исключено, что для равновесия на рынке потребуется увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки уже в 2022 году. Если ОПЕК промедлит с решением, то цена на нефть пойдёт наверх», — пояснил он.

Как считает эксперт, курс доллара после выходных может торговаться в боковом диапазоне, 70—73 рубля, а курс евро сохранится в коридоре 81,50—83,50.

Ранее доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» назвал факторы, поддерживающие курс рубля.

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