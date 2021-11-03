ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

В сентябре ФРС понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 7 до 5,9%.

Также тогда регулятор ухудшил прогноз по безработице в 2022 году с 4,5 до 4,8%. Прогноз по инфляции в 2021 году был повышен с 3,4 до 4,2%, в 2022 году — с 2,1 до 2,2%.