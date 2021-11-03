Промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,6% за год
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева, промышленное производство Подмосковья стабильно превышает средний показатель в России.
С начала года в области существенно нарастили изготовление металлических изделий, лекарств и химической продукции.
«Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства», — сказала Зиновьева.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.