Промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,6% за год

Промышленное производство в Московской области выросло на 15,6% по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева, промышленное производство Подмосковья стабильно превышает средний показатель в России.

С начала года в области существенно нарастили изготовление металлических изделий, лекарств и химической продукции.

«Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства», — сказала Зиновьева.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.