Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% с начала года

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Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.
Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% с начала года
  • © Правительство Нижегородской области

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное правительство.

«Наибольший прирост за семь месяцев 2021 года зафиксирован в производстве электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и электрического оборудования. Эти отрасли прибавили более чем 30% каждая», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, росту в данных отраслях способствует восстановление промышленных коопераций после ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Ранее progorod43 сообщал, что министром промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области назначен Владимир Сысолятин.

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