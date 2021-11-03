Цена газа в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе 3 ноября поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены за день составляет около 12%.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на рост цены на газ в Европе.

В конце октября доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.