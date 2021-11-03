Цена газа в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров

Короткая ссылка
Цена газа в Европе 3 ноября поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены за день составляет около 12%.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на рост цены на газ в Европе.

В конце октября доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить