Цена газа в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены за день составляет около 12%.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на рост цены на газ в Европе.
В конце октября доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.