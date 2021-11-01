Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на рост цены на газ в Европе факторах

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фьючерсная стоимость газа в Европе в ходе торгов увеличилась на 11% по сравнению с расчётной ценой предыдущего торгового дня.
Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на рост цены на газ в Европе факторах
  • Reuters

Эксперт отметил, что цены на газ изменчивые.

«В этом плане то, что они в течение дня могли вырасти, даже утром, на 11%, — это ничего фундаментально не меняет в раскладе. Они могут к вечеру опуститься на 5% — в этом  особенность биржевого рынка, в этом его плюсы и минусы. Что касается причин, я не исключаю, что всё-таки 1 ноября — это уже формально ещё один месяц, повод поиграть на повышении стоимости газа. Всё-таки новый месяц более холодный ожидается, увеличение подъёма газа из хранилищ будет происходить. Вот эти факторы могли повлиять», — подчеркнул Митрахович.

Он также добавил, что «не спадают же цены на нефть, на электричество».

«То есть это тоже взаимосвязано. Уголь довольно дорогой, поэтому и газ тоже дорогой. Он не такой дорогой, как был, допустим, две недели назад, но всё равно больше чем $800 за 1 тыс. кубометров на бирже — это высокая цена. Ждём запуска «Северного потока — 2», чтобы ситуация изменилась существенно», — заключил аналитик.

Ранее фьючерсная стоимость газа в Европе в ходе торгов увеличилась на 11% по сравнению с расчётной ценой предыдущего торгового дня.

На голландском хабе TTF цена фьючерсов с поставкой в декабре достигла $864 за 1 тыс. кубометров.

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