«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию
- globallookpress.com
- © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объём суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что в разгар энергетического кризиса Россия остаётся надёжным партнёром Европы.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан не исключил, что в 2022 году Молдавия обсудит с Россией возможность подписания нового контракта с «Газпромом» для замены действующего.