«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию

Компания «Газпром» увеличила поставки газа по выгодным ценам в Болгарию, сообщает посольство России в стране.

«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объём суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что в разгар энергетического кризиса Россия остаётся надёжным партнёром Европы.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан не исключил, что в 2022 году Молдавия обсудит с Россией возможность подписания нового контракта с «Газпромом» для замены действующего.