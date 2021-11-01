ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

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Центробанк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Данное решение было принято в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила собственный капитал, занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышала стоимость активов в учёте и отчётности, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и была вовлечена в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

По величине активов, согласно данным ЦБ, «Спутник» занимал 295-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОРБАНКа.

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