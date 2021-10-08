ЦБ России отозвал лицензию у ОРБАНКА

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Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК».
ЦБ России отозвал лицензию у ОРБАНКА
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что финансовое учреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев «неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

Также в заявлении указывается, что Орбанк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, ОРБАНК на 1 сентября занимал 289-е место в банковской системе России.

Ранее Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций небанковской кредитной организации «Финчер» (ООО).

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