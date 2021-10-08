ЦБ России отозвал лицензию у ОРБАНКА
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Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что финансовое учреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев «неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».
Также в заявлении указывается, что Орбанк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По величине активов, согласно данным ЦБ, ОРБАНК на 1 сентября занимал 289-е место в банковской системе России.
Ранее Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций небанковской кредитной организации «Финчер» (ООО).