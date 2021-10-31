Чистая прибыль Saudi Aramco выросла в 2,6 раза в III квартале 2021 года

Нефтяная компания Saudi Aramco по итогу третьего квартала 2021 года получила $30,4 млрд, что на 158%, или в 2,6 раза, больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост чистой прибыли в основном был обусловлен увеличением цен на нефть и объемов продаж, пояснили в компании.

Об этом говорится в отчёте Saudi Aramco.

«Рост чистой прибыли в первую очередь стал результатом увеличения цен на нефть и объёмов продаж, а также хорошей маржи в сфере переработки и нефтехимии. Это подкреплялось восстановлением спроса на мировом энергетическом рынке, а также экономической активности на ключевых рынках», — говорится в документе.

Свободный денежный поток компании за отчётный период вырос в 2,3 раза — до $28,7 млрд.

4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.