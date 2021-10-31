Чистая прибыль Saudi Aramco выросла в 2,6 раза в III квартале 2021 года
Об этом говорится в отчёте Saudi Aramco.
«Рост чистой прибыли в первую очередь стал результатом увеличения цен на нефть и объёмов продаж, а также хорошей маржи в сфере переработки и нефтехимии. Это подкреплялось восстановлением спроса на мировом энергетическом рынке, а также экономической активности на ключевых рынках», — говорится в документе.
Свободный денежный поток компании за отчётный период вырос в 2,3 раза — до $28,7 млрд.
4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.