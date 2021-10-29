Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% по итогам января — сентября
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Драйвером роста остаётся обрабатывающая промышленность: по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост на 23,4%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Продолжают расти объёмы производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях, — рост составил 33,9%.
Производство текстильных изделий удвоилось. Выпуск одежды увеличился на 63,3%.
Также в январе — сентябре 2021 года изготовили на 22,2% больше пищевых продуктов.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.