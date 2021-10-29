Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% по итогам января — сентября

Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% в январе — сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Драйвером роста остаётся обрабатывающая промышленность: по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост на 23,4%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Продолжают расти объёмы производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях, — рост составил 33,9%.

Производство текстильных изделий удвоилось. Выпуск одежды увеличился на 63,3%.

Также в январе — сентябре 2021 года изготовили на 22,2% больше пищевых продуктов.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.