Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% по итогам января — сентября

Короткая ссылка
Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% в январе — сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% по итогам января — сентября
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Драйвером роста остаётся обрабатывающая промышленность: по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост на 23,4%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Продолжают расти объёмы производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях, — рост составил 33,9%.

Производство текстильных изделий удвоилось. Выпуск одежды увеличился на 63,3%.

Также в январе — сентябре 2021 года изготовили на 22,2% больше пищевых продуктов.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить