Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан вырос почти на 30%

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В январе — августе 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составил $2,07 млрд, что на 29,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан вырос почти на 30%
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт за два года вырос более чем на $400 млн.

«Одна из причин такого роста в том, что Казахстан — традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна — член Евразийского экономического союза», — сказал он.

По его словам, промышленный экспорт в Казахстан составляет $1,8 млрд, агропромышленный — $269,9 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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