В Москве рассказали о мерах поддержки компаний-экспортёров

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в январе — июле 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг $17,5 млрд, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Также мэр рассказал о мерах поддержки компаний-экспортёров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра.

Как отметил Собянин, значительную долю несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент. В абсолютных цифрах это $15,9 млрд, или 27% от общего объёма высокотехнологичного экспорта страны.

«Чтобы облегчить московским предприятиям выход на зарубежные рынки, в 2020 году мы значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. И сегодня видим, что эти программы работают», — сказал мэр.

По его словам, с начала года объём городской поддержки экспорта превысил 1 млрд рублей — это в семь раз больше, чем за весь 2019-й год.

Также подспорьем для экспортёров стала возможность получить аккаунты на мировых маркетплейсах.

Ранее НСН сообщала, что доля Москвы в российском экспорте косметической продукции достигла 46,5%.