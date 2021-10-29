В Москве рассказали о мерах поддержки компаний-экспортёров
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра.
Как отметил Собянин, значительную долю несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент. В абсолютных цифрах это $15,9 млрд, или 27% от общего объёма высокотехнологичного экспорта страны.
«Чтобы облегчить московским предприятиям выход на зарубежные рынки, в 2020 году мы значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. И сегодня видим, что эти программы работают», — сказал мэр.
По его словам, с начала года объём городской поддержки экспорта превысил 1 млрд рублей — это в семь раз больше, чем за весь 2019-й год.
Также подспорьем для экспортёров стала возможность получить аккаунты на мировых маркетплейсах.
Ранее НСН сообщала, что доля Москвы в российском экспорте косметической продукции достигла 46,5%.