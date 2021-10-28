The Economist назвал возможную альтернативу российскому газу для Европы

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Издание The Economist считает, что Европе необходимо искать альтернативу поставкам российского газа. Одним из вариантов журнал считает азербайджанский газ.
The Economist назвал возможную альтернативу российскому газу для Европы
  • AP

Авторы статьи отмечают, что европейским странам не удастся полностью отказаться от российского газа.

В статье говорится, что страны Европы не смогут заменить российский газ американским сжиженным природным газом ввиду его высокой стоимости.

Издание считает, что пока Европа может рассматривать в качестве альтернативы поставок российского газа лишь Южный газотранспортный коридор, позволяющий в настоящее время транспортировать до 10 млрд куб. м топлива из Азербайджана. При этом издание констатирует, что это покроет лишь малую часть потребностей ЕС.

Также авторы статьи обратили внимание на будущий газопровод из Израиля длиной 1900 км, мощность которого составит 20 млрд куб. м.

Ранее в «Газпроме» заявили о возможности поставлять в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» 55 млрд куб. м газа в год.

В Министерстве экономики и энергетики Германии отмечали, что «Северный поток — 2» предоставляет больше возможностей для транспортировки газа в Европу.

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