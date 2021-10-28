Председатель совета директоров «Газпрома» рассказал о поставках газа в Европу
- AP
Он подчеркнул, что «Газпром» обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня все свои долгосрочные контракты».
«Более того, уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 млрд куб. м газа», — цитирует РИА Новости Зубкова.
Ранее сообщалось, что за девять с половиной месяцев 2021 года «Газпром» увеличил добычу газа на 56,7 млрд куб. м (то есть на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.