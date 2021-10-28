Глава НОВАТЭКа спрогнозировал тяжёлую зиму для рынка газа
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- РИА Новости
«На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая», — приводит слова Михельсона РИА Новости.
Он исключил возможность достижения цен на газ уровня 2019 года.
«Со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернёмся», — пояснил Михельсон.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к «Газпрому» с просьбой нарастить объём газа в европейских подземных хранилищах после заполнения российских ПХГ.