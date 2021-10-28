Глава НОВАТЭКа спрогнозировал тяжёлую зиму для рынка газа

Короткая ссылка
На газовом рынке ожидается тяжёлая зима, заявил глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. По его словам, цены на рынке газа уже не вернутся к уровню 2019 года.
Глава НОВАТЭКа спрогнозировал тяжёлую зиму для рынка газа
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая», — приводит слова Михельсона РИА Новости.

Он исключил возможность достижения цен на газ уровня 2019 года. 

«Со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернёмся», — пояснил Михельсон.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к «Газпрому» с просьбой нарастить объём газа в европейских подземных хранилищах после заполнения российских ПХГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить