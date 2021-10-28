Объём немецких инвестиций в Россию достиг €1,1 млрд в I квартале

Председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии (BRWD) Алексей Лавров заявил, что уровень немецких инвестиций в Россию достаточно быстро восстанавливается после пандемии.

«Уже в I квартале 2021 года объём инвестиций достиг €1,1 млрд. То есть можно говорить о том, что уровень немецких инвестиций восстанавливается, и достаточно быстро по сравнению с тем же результатом 2020 года», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Россия как рынок остаётся привлекательной для бизнеса из Германии.

Как напомнил Лавров, пандемии предшествовал плодотворный год. В 2019-м инвестиции доставляли €2,1 млрд, а в I квартале 2020-го — €1,8 млрд.

Ранее НСН сообщала, что доля Москвы в российском экспорте косметической продукции в первом полугодии 2021 года достигла 46,5%.