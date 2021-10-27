В Удмуртии поддержат предприятия общепита в торговых центрах

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В Удмуртии окажут поддержку предприятиям общепита в торговых и торгово-офисных центрах, которые вынуждены приостановить или ограничить работу во время пандемии.
В Удмуртии поддержат предприятия общепита в торговых центрах
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Предприятия общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, не имеющие отдельного входа с улицы (а именно: кафе, «островки», фуд-корты), смогут получить субсидию на компенсацию 100% месячной арендной платы или коммунальных платежей за один месяц в пределах 300 тыс. рублей», — заявил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

По его словам, такая мера поддержки также доступна для кинотеатров и детских игровых площадок.

Документы на получение субсидии начнут принимать в ноябре.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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