В Удмуртии поддержат предприятия общепита в торговых центрах

В Удмуртии окажут поддержку предприятиям общепита в торговых и торгово-офисных центрах, которые вынуждены приостановить или ограничить работу во время пандемии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Предприятия общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, не имеющие отдельного входа с улицы (а именно: кафе, «островки», фуд-корты), смогут получить субсидию на компенсацию 100% месячной арендной платы или коммунальных платежей за один месяц в пределах 300 тыс. рублей», — заявил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

По его словам, такая мера поддержки также доступна для кинотеатров и детских игровых площадок.

Документы на получение субсидии начнут принимать в ноябре.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.