Медведев спрогнозировал значительный рост потребления энергии в мире
- AP
«Вопросы совершенствования энергетической отрасли более чем актуальны: по прогнозам, действительно, через 15—20 лет потребуется 30%-ный рост потребления энергии», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Медведева, то, к каким сдвигам в энергобалансе это приведёт, будет зависеть от тех решений, которые принимаются сейчас.
«В том числе опять же в рамках перехода к низкоуглеродной энергетике», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году.