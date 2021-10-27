Медведев спрогнозировал значительный рост потребления энергии в мире

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что через 15—20 лет в мире на 30% возрастёт потребление энергии.

«Вопросы совершенствования энергетической отрасли более чем актуальны: по прогнозам, действительно, через 15—20 лет потребуется 30%-ный рост потребления энергии», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Медведева, то, к каким сдвигам в энергобалансе это приведёт, будет зависеть от тех решений, которые принимаются сейчас.

«В том числе опять же в рамках перехода к низкоуглеродной энергетике», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году.