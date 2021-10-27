Медведев спрогнозировал значительный рост потребления энергии в мире

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что через 15—20 лет в мире на 30% возрастёт потребление энергии.
Медведев спрогнозировал значительный рост потребления энергии в мире
  • AP

«Вопросы совершенствования энергетической отрасли более чем актуальны: по прогнозам, действительно, через 15—20 лет потребуется 30%-ный рост потребления энергии», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Медведева, то, к каким сдвигам в энергобалансе это приведёт, будет зависеть от тех решений, которые принимаются сейчас.

«В том числе опять же в рамках перехода к низкоуглеродной энергетике», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить