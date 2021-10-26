Объём экспорта продукции АПК Подмосковья превысил $1 млрд в 2021 году

В Минсельхозе Московской области сообщили, что объём экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) региона за январь — сентябрь 2021 года превысил прошлогодний показатель за тот же период на 23% и составил более $1 млрд.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Объём экспорта подмосковной пищевой продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года в денежном выражении составил порядка $1,113 млрд», — рассказал глава министерства Сергей Воскресенский.

Больше всего экспортировали мясной продукции — 84,8 тыс. тонн — это на 46,4% больше, чем в 2020 году.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.