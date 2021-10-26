Американские компании инвестировали в экономику Москвы более $3 млрд
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Об этом сообщает НСН.
«Город обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой, высококачественными трудовыми и другими ресурсами, что привлекает бизнес, в том числе иностранный. Одним из крупных инвесторов российской столицы наряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией являются Соединённые Штаты Америки: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны, по данным Центробанка на 1 апреля этого года, составили $3,3 млрд», — сказал Ефимов.
По его словам, товарооборот между Москвой и США в текущем году вырос почти на 50% по сравнению с прошлым — до $12,2 млрд.
Ранее «Известия» сообщали, что, по данным Мосбиржи, ежедневный объём операций с акциями за девять месяцев 2021 года достиг 110 млрд рублей — показатель вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.