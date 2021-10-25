«Коммерсантъ»: гречка и овсянка вырастут в цене

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Производители круп предупредили партнёров о повышении цен на ряд позиций на 10-20%.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20%. 

Отмечается, что причина — существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры.

Уточняется, что для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 кг.

Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

Ранее сообщалось, что крупнейшие компании — переработчики мяса уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с конца октября — начала ноября этого года.

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